Polizei Eschwege

POL-ESW: Täterfestnahme nach Baustellendiebstählen

Eschwege (ots)

Am vergangenen Wochenende sowie in der Nacht von Montag und Dienstag kam es im Bereich Herleshausen bzw. Sontra-Wichmannshausen zu Diebstählen von diversen Werkzeugen, Arbeitsgeräten und AdBlue-Kraftstoffkanistern, die auf Baustellen gelagert waren. Hierzu berichteten wir in den jeweiligen Pressemitteilungen vom 15. bzw. 16.04.2024.

Am gestrigen Dienstag konnte eine aufmerksame Streife der Polizeistation Sontra drei Männer aus Rumänien im Alter von 28, 30 und 43 Jahren festnehmen, denen die genannten Taten in Teilen zugeordnet werden konnten. Die drei Tatverdächtigen sind derzeit ohne festen Wohnsitz.

Aufmerksame Polizeistreife

Der Streife fiel nach eigener Wahrnehmung ein liegengebliebenes Fahrzeug in Sontra im Bereich des Husarenparks auf, das offensichtlich von einem weiteren Fahrzeug bzw. dessen Fahrer Pannenhilfe bekommen sollte. Da das liegengebliebene Fahrzeug verdächtige Ladung aufwies, entschieden sich die Kolleginnen und Kollegen aus Sontra für eine Kontrolle. Diese ergab, dass die allesamt polizeibekannten Männer Werkzeuge und Arbeitsgeräte geladen hatten, die zumindest aus den Containeraufbrüchen von der Baustelle bei Wichmannshausen in der Nacht vom 15. auf den 16.04.2024 stammen könnten. Auf Befragen gaben die Männer an, sie hätten die Geräte am Montagabend in Kassel erworben, was sich jedoch in Ermangelung einer vermeintlichen Verkäufer-Adresse sowie eines Namens des Verkäufers als unglaubwürdig erwies.

Beide kontrollierten Fahrzeuge konnten zur Polizeidienststelle nach Sontra gefahren bzw. abgeschleppt werden, wo der zwischenzeitlich erschienene Bauleiter der Wichmannshäuser Baustelle die Werkzeuge und Arbeitsgeräte als Eigentum des geschädigten Bauunternehmens identifizierte. Die sichergestellten Gegenstände wurden dem Eigentümer wieder ausgehändigt. Die vorläufig festgenommenen Tatverdächtigen wurden nach Identitätsfeststellung wieder entlassen.

Während der Überprüfungen bei der Polizeistation Sontra konnte zudem der Grund für die Panne festgestellt werden. Das liegengebliebene Fahrzeug wurde fälschlicherweise mit AdBlue getankt.

Ob die drei Tatverdächtigen auch für den Baustellendiebstahl am vergangenen Wochenende im Bereich Herleshausen verantwortlich sind, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei in Eschwege. Hinweise werden weiterhin unter 05651 925-0 erbeten.

Pressestelle PD Werra-Meißner, PHK Loll

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell