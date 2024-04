Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 17.04.24

Polizei Eschwege

Vorfahrt missachtet

6500 EUR Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich gestern Morgen in der Bismarckstraße in Eschwege ereignet hat. Um 09:11 Uhr befuhr eine 32-Jährige aus Hessisch Lichtenau mit ihrem Pkw die "Obere Friedensstraße" in Eschwege. Beim Abbiegen in die Bismarckstraße übersah sie den dort fahrenden und vorfahrtsberechtigten Pkw einer 46-Jährigen aus Weißenborn, wodurch es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam.

Unfall beim Ausparken

Auf dem Parkplatz einer Arztpraxis in der Luisenstraße in Eschwege parkte gestern Vormittag ein 88-Jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw rückwärts aus. Dabei touchierte er mit dem Fahrzeug einen gegenüber geparkten Audi, wodurch ein Sachschaden von ca. 1200 EUR entstand.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Um 21:00 Uhr wurde beobachtete, wie ein 54-Jähriger aus der Gemeinde Meinhard auf das Parkplatzgelände des "Kaufland-Marktes" in der Thüringer Straße in Eschwege fuhr, wobei dabei schon die Fahrweise auffällig (Schlangenlinien) war. Die alarmierte Polizeistreife stellte dann bei einem Alkoholtest auch fest, dass der Fahrer mit ca. 1,5 Promille unterwegs war. Es folgte die Sicherstellung von Fahrzeugschlüssel und Führerschein sowie eine Blutentnahme.

Sachbeschädigung

An der ehemaligen Flüchtlingsunterkunft in der Stresemannstraße in Eschwege wurden am gestrigen Abend zwei Fensterscheiben mit einem Stein eingeworfen. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR. Als Tatverdächtige konnten zwei 14-Jährige ermittelt werden, einer ist in Eschwege, der zweite in der Gemeinde Wehretal wohnhaft.

Polizei Sontra

Unfall beim Ausparken

Um 12:56 Uhr parkte gestern Mittag ein 59-Jähriger aus Sontra mit seinem Pkw in der Braugasse in Sontra rückwärts aus einer Parklücke aus. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem geparkten VW Golf, dessen Fahrer zur Unfallzeit noch im Fahrzeug saß. Der Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfall beim Überholen

Um 08:03 Uhr befuhr heute Morgen eine 18-Jährige aus der Gemeinde Wehretal mit ihrem Pkw die BAB 44 in Richtung Kassel. Ca. 200 Meter vor dem Autobahntunnel "Küchen" beabsichtigte sie einen vorausfahrenden Pkw zu überholen. Als sie mit ihrem Auto ausscherte kam es zur seitlichen Berührung mit einem anderen Pkw, der sich augenscheinlich im "toten Winkel" befand. Trotz des Kontaktes beider Fahrzeuge setzte der andere Pkw seine Fahrt fort, während die 18-Jährige noch versuchte mit Lichthupe diesen zum Anhalten zu bewegen. Am Pkw der 18-Jährigen entstand ein Schaden von ca. 3000 EUR. Bei dem anderen Fahrzeug soll es sich um einen weißen Pkw, möglicherweise einen VW Golf gehandelt haben. Dieser müsste im hinteren rechten Fahrzeugbereich beschädigt sein. Hinweise: 05602/93930.

