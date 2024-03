Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen, Kirchen-Hausen, L 185, Lkr. Tuttlingen) Lastwagen beschädigt beim Rangieren auf der L 185 bei Kirchen-Hausen vermutlich unbemerkt ein dahinterstehendes Auto - Polizei sucht Unfallzeugen

Geisingen, Kirchen-Hausen, L 185, Lkr. Tuttlingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, der sich bereits am vergangenen Mittwoch, 13.03., auf der Landesstraße 185 im Bereich der Abzweigung zur Landesstraße 190 an der Shell-Tankstelle Kirchen-Hausen durch einen rangierenden Lastwagen ereignet hat, sucht die Polizei nachträglich Zeugen. Am Mittwoch, 13.03., gegen 15.50 Uhr, fuhr ein derzeit noch unbekannter Lastwagenfahrer vom Kreisverkehr der Bundesstraße 31 und der L 185 kommend auf der L 185 in Richtung Aulfingen zunächst ein paar Meter an der Abzweigung der L 190 (Kirchen-Hausen) vorbei und stoppte. Anschließend setzte der Lastwagenfahrer etwas zurück, um nach links auf die L 190 abzubiegen. Hierbei achtete der Lkw-Fahrer nicht auf einen Toyota, dessen 22-jährige Fahrerin sich hinter dem Lastwagen befand. Zwar versuchte die junge Frau noch durch Zurücksetzen eine Kollision mit dem rangierenden und rückwärtsfahrenden Lkw zu verhindern, konnte jedoch nicht weit genug nach hinten ausweichen, da sich hinter ihr noch weitere Fahrzeuge auf der L 185 befanden. Vermutlich vom Lkw-Fahrer unbemerkt stieß der Auflieger oder Anhänger des Lastwagens beim rückwärts rangieren seitlich gegen den Toyota der 22-Jährigen und richtete an diesem rund 8000 Euro Schaden an. Anschließend bog der Lastwagenfahrer nach links auf die L 190 und schließlich auf das angrenzende Tankstellengelände ab. Offensichtlich geschockt von dem gerade passierten Unfall setzte die 22-Jährige ihre Fahrt mit dem erheblich beschädigten Toyota auf der L 185 in Richtung Aulfingen fort, anstatt mit dem Lastwagenfahrer Kontakt aufzunehmen oder die Polizei zu verständigen. Erst am Freitag meldete die junge Frau den Unfall der Polizei, allerdings ohne Hinweise zu dem beteiligten Lastwagen geben zu können. Die Polizei Immendingen hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und sucht Unfallzeugen. Insbesondere die Verkehrsteilnehmer, die sich zum Unfallzeitpunkt hinter dem Toyota der 22-Jährigen befunden haben und den Unfall mitbekommen haben dürften, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Immendingen, Tel.: 07462 9464-0, in Verbindung zu setzen.

