Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, K6157, Lkr. Konstanz) Tier ausgewichen und gegen Baum geprallt (17.03.2024)

Singen (ots)

Am Sonntagabend hat sich auf der Überlinger Straße /K6157 ein Unfall ereignet bei dem ein Autofahrer verletzt worden ist. Gegen 20 Uhr fuhr ein 29-Jähriger mit einem BMW auf der Überlinger Straße /K6157 ortsauswärts in Richtung Überlingen am Ried. Als ein Wildtier die Fahrbahn kreuzte, versuchte er nach rechts auszuweichen und prallte in der Folge frontal gegen einen Baum. Bei der Kollision verletzte sich der 29-Jährige. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Versorgung in eine Klinik. Am BMW entstand Blechschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Um das demolierte Auto kümmerte sich ein Abschleppdienst.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell