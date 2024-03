Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unbekannter Radfahrer schlägt 13-Jähriger ins Gesicht (17.03.2024)

Radolfzell (ots)

Ein unbekannter Radfahrer hat am Sonntag, am frühen Abend, auf der Tegginger Straße einem jungen Mädchen ins Gesicht geschlagen. Gegen 17.45 Uhr fuhr der Mann, der mit einem grau/schwarzen Rennrad unterwegs war auf Höhe des Spielplatzes am Stadtgarten an der 13-Jährigen vorbei und touchiert sie dabei leicht. In der Folge kam es zu einem kurzen Wortwechsel, woraufhin der Unbekannte umdrehte und dem Mädchen mit der Faust ins Gesicht schlug. Anschließend fuhr der Mann davon.

Zu ihm liegt folgende Beschreibung vor: etwa 38 Jahre alt, bärtig, dunkle, schwarze Haare. Bekleidet war er mit einem schwarzen Kapuzenpullover und einer schwarzen Jacke.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Tel. 07732 95066-0, beim Polizeirevier Radolfzell zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell