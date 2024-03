Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (A81, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der A81 zwischen der AS Engen und dem AK Hegau - Reisebus verursacht Unfall und fährt weiter - Polizei sucht Zeugen (17.03.2024)

A81, AS Engen - AK Hegau (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Sonntagabend auf der Autobahn 81 zwischen der Anschlussstelle Engen und dem Autobahnkreuz Hegau ereignet hat. Gegen 19.30 Uhr fuhr eine 39-Jährige mit einem Audi A3 auf der linken Spur in Richtung Singen als plötzlich ein weißer Reisebus mit orangener Aufschrift vor ihr ausscherte und ebenfalls auf die linke Fahrbahn zog. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, versuchte die Frau zunächst auf die rechte Fahrspur auszuweichen, was jedoch aufgrund anderer Autos nicht möglich war, woraufhin sie schließlich wieder nach links lenkte. Dabei verlor die 39-Jährige die Kontrolle über ihren Wagen der in der Folge ins Schleudern geriet und anschließend auf der linken Fahrspur liegen blieb. Eine zeitgleich von hinten heranfahrende 30 Jahre junge Frau mit einem Peugeot erkannte den quer stehenden Audi zu spät und prallte nach dem erfolglosen Versuch eine Kollision zu verhindern in das Heck des Wagens. Durch die Wucht des Zusammenstoßes rutschte der Audi in die Mittelleitplanke. Sowohl die 39-Jährige als auch die 29-Jährige erlitten Verletzungen und mussten ärztlich behandelt werden. An beiden Autos, die nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 18.000 Euro.

Der weiße Reisebus setzte seine Fahrt indes unvermittelt fort.

Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf den weißen Reisebus mit orangener Schrift geben können, sich unter der Tel. 07733 9960-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell