Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannte dringen in Einfamilienhaus ein

Lennestadt (ots)

Unbekannte Täter sind in dem Zeitraum von Donnerstag (8. Februar, 12 Uhr) bis Samstag (10. Februar, 13 Uhr) in ein Wohnhaus in der Agathastraße in Maumke eingedrungen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand hebelten sie eine Terrassentür des Hauses auf und verschafften sich so Zugang zum Haus. Im Inneren durchwühlten sie diverse Schränke und Kommoden. Sie entwendeten verschiedene Vermögensgegenstände, unter anderem Schmuck, Bargeld und Elektroartikel. Zudem entstand Sachschaden an der Tür im dreistelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte Spuren.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

