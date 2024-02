Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Drolshagen (ots)

Am Freitag (09. Februar) erhielt die Polizei gegen 01:00 Uhr Kenntnis von einem Verkehrsunfall in der Grimmestraße. Vor Ort fanden sie einen verlassenen Pkw vor, der augenscheinlich vorab mit einer Mauer kollidiert war. Eine Person befand sich nicht mehr in dem Wagen oder im näheren Umfeld. Durch weitere Ermittlungen konnte ein 33-Jähriger als Unfallverursacher ermittelt und an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Dieser war augenscheinlich leicht verletzt und alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest verlief positiv. Die Beamten brachten den 33-Jährigen daraufhin zur Blutprobenentnahme in die Polizeiwache. Zudem stellten die Polizisten das Fahrzeug sowie die Fahrerlaubnis sicher und schrieben eine entsprechende Anzeige. An dem Pkw entstand Sachschaden im fünfstelligen Eurobereich. Zudem wurden durch den Unfall eine Mauer, ein Ortsschild sowie umliegende Bäume, eine Böschung und eine Laterne beschädigt. Hier liegt der Sachschaden im insgesamt vierstelligen Eurobereich.

