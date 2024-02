Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unter dem Einfluss von Alkohol am Steuer

Olpe (ots)

Am Samstag (10. Januar) sind Polizeibeamte gegen 19:30 Uhr zu einem Einsatz in das Schwimmbad in Olpe gerufen worden. Dort hatten zwei Personen randaliert. Die Polizeibeamten sprachen einen Platzverweis gegen einen 41-Jährigen sowie einen 39-Jährigen aus. Kurze Zeit später, gegen 20:30 Uhr, hielten Polizeibeamte einen der zuvor auffällig gewordenen Männer am Steuer eines Pkw auf der Bruchstraße an. Dabei erhielten die Beamten Hinweise, dass dieser unter dem Einfluss von Alkohol stand. Der 39-Jährige wurde daraufhin zur Blutprobenentnahme zur Polizeiwache gebracht. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt bis zur vollständigen Ausnüchterung und schrieben eine entsprechende Anzeige.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell