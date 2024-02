POL-OE: Alkoholisiert am Steuer

Olpe (ots) - Am Samstag (10. Januar) sind Polizeibeamte gegen 19:30 Uhr zu einem Einsatz in das Schwimmbad in Olpe gerufen worden. Dort hatten zwei Personen randaliert. Die Polizeibeamten sprachen einen Platzverweis gegen einen 41-Jährigen sowie einen 39-Jährigen aus. Kurze Zeit später, gegen 20:30 Uhr, hielten Polizeibeamte einen der zuvor auffällig gewordenen Männer am Steuer eines Pkw auf der Bruchstraße an. ...

mehr