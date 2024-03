Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen/ Lkr. Rottweil) Einbruch bei einem Reifenhändler- Polizei sucht Zeugen (18.03.2024)

Vöhringen (ots)

Am frühen Montagmorgen sind unbekannte Täter in die Geschäftsräume eines Reifenhändlers mit integrierter Lotto-Annahmestelle in der Siemensstraße eingebrochen. Gegen 3.30 Uhr verschafften sich die Täter über ein Fenster gewaltsam Zutritt in das Innere des Geschäfts. Dort durchwühlten sie alle Räume, brachen eine Kasse auf und nahmen aus dieser das Wechselgeld in Höhe von etwa 200 Euro mit. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

Anschließend flüchteten die Einbrecher mit einem Auto in unbekannte Richtung. Zur Fahndung nach den Tätern setzte die Polizei neben Hunden auch einen Hubschrauber ein.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die zum fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Siemensstraße beobachtet haben, sich unter der Tel. 07454 92746 beim Polizeiosten Sulz zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell