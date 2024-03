Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Diebstahl von vier Autofelgen (17.03.2024)

Villingen-Schwenningen (ots)

Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Freitag bis Sonntag vier gelagerte Kompletträder aus einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Schwalbenhaag 2" entwendet. Bei den gestohlenen Rädern handelt es sich um silberne 20 Zoll Alu-Felgen der Marke "Tomason". Die Fünfloch-Felgen mit den Bezeichnungen TN9-8520 und TN9-10020 gehören zu einem BMW. Darauf montiert sind Sommerreifen der Marke Michelin in den Größen 245/35-20 und 275/30-20. Der Gesamtwert beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizei Villingen unter der Rufnummer 07721 601-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell