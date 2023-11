Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Warnung vor Betrügern, auch Institutionen und Vereine können betroffen sein

Hildesheim (ots)

Sarstedt (al) Die Polizei Sarstedt möchte nochmals vor Betrügern warnen. Es handelt sich hierbei um gefälschte Kostenrechnungen in Verbindung mit Registersachen bei Amtsgerichten, wie dem hiesigen AG Hildesheim. Die Täter wenden sich hierbei unter Verwendung der echten Handelsregister-Nummern an die potenziellen Geschädigten (z.B. Handelsinstitutionen, aber auch Vereine) und täuschen mit echten Geschäftsvorgängen und Aktenzeichen die Echtheit z.B. einer Kostenrechnung vor. Auch das AG Hildesheim warnt bereits auf deren Webseite vor dieser Verfahrensweise (https://amtsgericht-hildesheim.niedersachsen.de/aktuelles/warnung_vor_gefalschten_kostenrechnungen). Bei Zweifeln an der Richtigkeit von Schriftstücken wenden Sie sich bitte an ihre örtliche Polizeidienststelle oder an den Sachbearbeiter des zuständigen Amtsgerichtes.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell