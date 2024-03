POL-KN: (VS-Villingen) Reifenplatzer führt zu Unfall mit hohem Sachschaden (17.03.2024)

Trossingen-Schura, Lkr. Tuttlingen (ots) - Zu einem Brand einer an ein Wohnhaus angrenzenden Überdachung und einem folgenden Feuerwehreinsatz ist es am Samstagnachmittag zwischen den Abzweigungen Iribahnweg und Breitwiesenweg in der Lange Straße in Schura gekommen. Gegen 14.40 Uhr entdeckte ein auf der Lange ...

mehr