Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunkener fährt vor Polizeistreife (16.03.2024)

Bad Dürrheim (ots)

Einen betrunkenen Autofahrer hat die Polizei am Samstagnachmittag in der Schwenninger Straße aus dem Verkehr gezogen. Ein 77-Jähriger mit einem Mitsubishi Lancer fuhr in Schlangenlinien vor einem Streifenwagen. Die Polizisten kontrollierten den Autofahrer und bemerkten gleich, dass er betrunken war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1 Promille, was eine Blutprobe und den Entzug seines Führerscheins zur Folge hatte. Der Fahrer muss sich nun in einem Strafverfahren für die Autofahrt unter Alkoholeinwirkung verantworten

