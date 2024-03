Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dürbheim, Lkr. Tuttlingen) Abgemeldetes Auto beschädigt

Dürbheim, Lkr. Tuttlingen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben unbekannte Täter einen abgemeldeten VW Golf beschädigt, welcher auf einem privaten Grundstück in der Lehrstraße Ecke Silcherstraße abgestellt war. An dem Wagen schlugen die Täter eine Seitenscheibe ein und beschädigten die Windschutzscheibe sowie den Dachhimmel. Möglicherweise hatten die Unbekannten auch einen Böller in dem Auto gezündet. Der bei der Tat entstandene Sachschaden an dem schon alten Auto dürfte sich auf rund 500 Euro belaufen. Hinweise nimmt die Polizei Spaichingen, Tel.: 07424 9318-0, entgegen.

