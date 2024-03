Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wehingen, Lkr. Tuttlingen) Einbruch in Firma - Polizei bittet um Hinweise

Wehingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Unbekannte Täter sind im Zeitraum von Samstagnachmittag, 14.30 Uhr, bis Sonntagabend, 21.10 Uhr, in das Firmengebäude eines nahe dem Friedhof gelegenen Unternehmens für Werkzeugtechnologie in der Steinstraße eingebrochen. Nach dem gewaltsamen Öffnen einer Fluchttür drangen die Täter in das Firmengebäude ein, brachen darin weitere Türen auf und entwendeten Werkzeuge und andere Wertgegenstände im bisher noch nicht bekannten Umfang. Vermutlich mit einem auf einer angrenzenden Wiese abgestellten Kleintransporter oder ähnlich großem Fahrzeug transportierten die Einbrecher das Diebesgut ab. Die Polizei Wehingen ermittelt nun wegen dem Einbruch und bittet um sachdienliche Hinweise. Personen, die in der Zeit von Samstagnachmittag bis Sonntagabend verdächtige Wahrnehmungen in der Steinstraße im Bereich des Friedhofs gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Wehingen, Tel.: 07426 1240, in Verbindung zu setzen.

