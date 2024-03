Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf a.N./ Lkr. Rottweil) Motorradfahrer bei Sturz leicht verletzt (17.03.2024)

Oberndorf a.N. (ots)

Ein Motorradfahrer hat sich bei einem Sturz am Sonntagnachmittag auf der Aistaiger Straße Verletzungen zugezogen. Gegen 14 Uhr fuhr der 24-jährige Mann mit seiner Ducati auf der Aistaiger Straße in Richtung Stuttgarter Straße. Im Kurvenbereich stürzte der Zweiradfahrer und verletzte sich dabei leicht. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den jungen Mann zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Am Motorrad entstand ein Blechschaden in Höhe von rund 300 Euro. Ein Abschlepper kümmerte sich um die Ducati.

