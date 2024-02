Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Einbruch in Wohnung

Heidelberg (ots)

Am gestrigen Tag brach eine bislang unbekannte Täterschaft zwischen 14.15 Uhr und 16.15 Uhr in eine Wohnung in der Straße "Im Hüttenbühl" ein. Die unbekannte Täterschaft hebelte die Wohnungstür auf und verschaffte sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten der Wohnung, die umgehend durchwühlt wurden. Laut den Bewohnern wurde Bargeld, Schmuck und andere Gegenstände entwendet. Insgesamt entstand ein Diebstahlschaden in Höhe eines vierstelligen Betrags. Die Ermittlungen hat das Polizeirevier Heidelberg-Süd übernommen. Zeugen, die Hinweise auf die unbekannte Täterschaft oder die Tat haben, werden gebeten sich bei diesem zu melden, unter: 06221-34180.

