Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Graffiti an Synagoge - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Im Zeitraum zwischen 5 Uhr und kurz nach 6 Uhr am Montagmorgen besprühte eine bislang unbekannte Täterschaft ein Fenster der Synagoge in der Mannheimer Innenstadt im Quadrat F 3 mit einem Graffiti. Die Schmiererei hatte eine ungefähre Größe von 30 auf 40 cm und war in orangener Farbe aufgebracht. Ein politischer, rassistischer oder antisemitischer Inhalt des Graffitis ist nach derzeitigen Erkenntnissen nicht gegeben. Die weiteren Ermittlungen wegen der Sachbeschädigung und bezüglich der Tathintergründe übernahm die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell