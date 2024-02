Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall nach Vorfahrtsmissachtung, ca. 6.000 Euro Sachschaden

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag um 09:50 Uhr stieß in der Straße Neuzeilsheim eine 38-jährige Mercedes-Benz-Fahrerin mit einer 71-jährigen BMW-Fahrerin zusammen und verursachte einen Sachschaden von ca. 6.000 Euro. Die 71-Jährige befuhr einen Feldweg in der Nähe der Straße Neuzeilsheim. Im Kreuzungsbereich zur Straße Neuzeilsheim missachtete die 38-Jährige die Vorfahrt der von rechts kommenden 71-Jährigen und kollidierte mit dieser. Beide Fahrerinnen wurden durch den Unfall leicht verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

