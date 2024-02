Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Reizende Substanz verletzt 15 Schüler // Pressemitteilung Nr.1

Heidelberg (ots)

Eine noch unbekannte Substanz verursachte am Montagmittag gegen 12 Uhr im Hölderlin-Gymnasium in der Plöck Atemwegs- und Hautreizungen bei 15 Kindern. Nachdem bei mehreren Schülern entsprechende Symptome auftraten, wurde die Schule, welche von etwa 800 Schülern besucht war, geräumt. Ein Großaufgebot an Rettungskräften, unter anderem der Gefahrgutzug der Berufsfeuerwehr Heidelberg, befanden sich im Einsatz. Während der Einsatzmaßnahmen musste die Plöck sowie die Friedrich-Ebert-Anlage auf Höhe des P9 gesperrt werden. Die Feuerwehr entnahm Luftproben, welche derzeit noch untersucht und analysiert werden. Die 15 leicht verletzten Kinder wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund des Vorfalls entschloss sich die Schulleitung dazu, den Schulbetrieb für den restlichen Schultag einzustellen.

