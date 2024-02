Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Geschädigte von Dieseldiebstahl gesucht

Mannheim (ots)

Am frühen Montagmorgen gegen 03 Uhr stoppte eine Polizeistreife des Verkehrsdienstes Mannheims, Verkehrsgruppe Bundesautobahn, einen 36-jährigen Audi-Fahrer in der Schlachthofstraße, welcher ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein, am Straßenverkehr teilnahm. Während der Kontrolle warf der Mann plötzlich ohne ersichtlichen Grund dessen Autoschlüssel in ein nahegelegenes bepflanztes Grundstück. Nachdem die Personalien sowie die strafprozessualen Maßnahmen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gesichert waren und keine weiteren Anhaltspunkte für Straftaten vorlagen, durfte der Mann gehen. Bei einer intensiven Suche nach dem Schlüssel, gelang es den Beamten schließlich, diesen zu finden. Als sie den Kofferraum des Autos öffneten, wurde ihnen klar, weshalb der 36-Jährige versuchte, den Schlüssel verschwinden zu lassen. Im Inneren stellten die Polizisten neun Kanister gefüllt mit über 200 Liter Diesel fest. Ebenso stellten die Ermittler weitere Tatmittel wie einen Schlauch und einen Trichter zum Abfüllen des Diebesguts sicher. Der Verkehrsdienst Mannheim sucht nun Geschädigte, welchen entsprechender Kraftstoff entwendet wurde sowie Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Dieseldiebstahl gemacht haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0621/47093-0 zu melden.

