Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Drei Fahrzeuge aufgebrochen - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen wurden in der Mannheimer Innenstadt und der Schwetzingerstadt insgesamt die Scheiben dreier Fahrzeuge aufgebrochen. Im Quadrat R2 schlugen die bisher unbekannten Täter am Samstag zwischen 20 und 21 Uhr die hintere Scheibe auf der Fahrerseite ein und entwendeten mehrere Wertgegenstände sowie Bargeld. Der Gesamtschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich. In einem Parkhaus in N2 zerstörten die Unbekannten zwischen Samstag, 16:30 Uhr und Sonntag, 8 Uhr, die hintere Scheibe auf der Beifahrerseite eines BMWs. In diesem Fall wurde aus dem PKW nichts entwendet. In der Toräckerstraße der Schwetzingerstadt brach eine unbekannte Täterschaft zwischen Samstagabend, 20 Uhr und Sonntag, 0:30 Uhr, einen Mercedes auf, welcher auf einem Parkplatz abgestellt war. Aus dem Auto wurde eine Tasche mit Geldbeutel sowie diverse Kosmetika im Gesamtwert von rund 600 Euro entwendet. Die Polizei hat in allen Fällen die Ermittlungen wegen besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Zeugen, welcher verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich an das Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Tel.: 0621/174-3310 oder an das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter Tel.: 0621/1258-0 zu wenden.

