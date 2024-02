POL-MA: Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Vater betrunken mit Sohn im Auto unterwegs

Mannheim (ots) - Am frühen Montagmorgen gegen 03 Uhr stoppte eine Polizeistreife des Verkehrsdienstes Mannheims, Verkehrsgruppe Bundesautobahn, einen 36-jährigen Audi-Fahrer in der Schlachthofstraße, welcher ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein, am Straßenverkehr teilnahm. Während der Kontrolle warf der Mann plötzlich ohne ersichtlichen Grund dessen Autoschlüssel in ein nahegelegenes bepflanztes ...

mehr