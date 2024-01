Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230122-3-pdnms Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Itzehoe und der Polizeidirektion Neumünster.

Neumünster / Itzehoe

Seit November 2023 wurde bei der Kriminalpolizei Rendsburg eine gemeinsame Ermittlungsgruppe mit der Kriminalpolizei Itzehoe im Auftrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe geführt.

Aufgrund umfangreicher Ermittlungsmaßnahmen war zuvor bekannt geworden, dass eine rumänische Tätergruppierung für Einbruchstaten in Gewerbebetrieben und Baustellen in Schleswig-Holstein sowie Niedersachsen verantwortlich sein dürfte. Bei diesen Taten konzentrierten sich die Täter auf die Entwendung von Buntmetall und hochwertigen Arbeitsmaschinen.

Am 12. Januar 2024 fand zunächst in den frühen Morgenstunden die Festnahme eines Gruppierungsmitglieds in Dägeling statt. Dort befuhren die Täter zuvor mit zwei Fahrzeugen ein Firmengelände, luden Waren mit einem Wert im fünfstelligen Bereich in ihr Fahrzeug ein und flüchteten anschließend vom Gelände. Der anschließenden Festnahme entzogen sich zunächst drei weitere Täter.

Aufgrund weiterer Ermittlungsmaßnahmen wurde im Verlaufe des Tages der Standort der drei flüchtigen Täter ermittelt. In der Folge konnten in Marne (Kreis Dithmarschen) durch Kräfte der Landespolizei Schleswig-Holstein die drei flüchtigen Täter festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe wurden die vier Täter dem Haftrichter vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ.

