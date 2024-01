Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 240122-1-pdnms Neumünster: Die Polizei sucht Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung

Neumünster (ots)

Am Samstag, den 20.01.2024, kam es in den frühen Morgenstunden im Bereich der Johannisstraße in Neumünster zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 25-jährigen Mannes.

Passanten hatten den Mann auf der Straße liegend gefunden und die Polizei informiert.

Ersten Erkenntnissen zur Folge wurde der 25-Jähre durch einen Messerstich im Bereich des Oberkörpers verletzt.

Er wurde zu medizinischen Versorgung in das Friedrich-Ebert-Krankenhaus gebracht. Es besteht keine Lebensgefahr.

Zu den Hintergründen oder möglichen Tatverdächtigen kann nach derzeitigem Ermittlungsstand noch nichts gesagt werden.

Nach einer umfangreichen Spurensicherung am Tatort hat die Kriminalpolizei Neumünster die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu dem Geschehenen machen können, sich unter der Telefonnummer 04321-945 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell