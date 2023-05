POL-NOM: Mit Quad verunfallt - 2 Personen leicht verletzt

Northeim (ots) - Northeim, In der Fluth, Samstag, 27.05.2023, 20.35 Uhr NORTHEIM (Sti) - 19-Jähriger führt Pkw ohne gültige Fahrerlaubnis Beamte des Einsatz- und Streifendienstes der Polizei Northeim stellten am Samstagabend, gegen 20:35 Uhr, In der Fluth bei einer Verkehrskontrolle fest, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der 19-jährige Fahrer aus Northeim konnte lediglich ...

