POL-HST: Einbruch in Aparthotel

Bergen auf Rügen (ots) - Wahrscheinlich hat eine 18-jährige Deutsche gestern (21.09.2022) gegen 21:30 Uhr nicht mehr mit der Polizei gerechnet. Denn sonst hätte sie auf diese Fahrt vermutlich verzichtet. Was war passiert? Beamte vom Polizeihauptrevier Bergen bemerkten in Garz auf der Insel Rügen einen PKW Audi, der auf der Landesstraße 30 am Ortsausgang in Richtung Zudar ziemlich zügig beschleunigte. Mit Mühe ...

mehr