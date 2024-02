Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Handtasche aus Fahrradkorb gestohlen - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag fuhr eine 23-Jährige mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg von Reilingen nach Hockenheim. Dabei fiel ihr auf, dass ein Radfahrer ihr folgte, aber keinerlei Anstalten machte, zu überholen. Vielmehr behielt der ihr unbekannte Mann immer einen gleichbleibenden Abstand bei. Als sie gegen 13 Uhr in der Reilinger Straße ankam, blickte sie hinter sich und stellte fest, dass sowohl der Unbekannte wie auch ihre Handtasche, die sich in ihrem Fahrradkorb auf dem Gepäckträger befunden hatte, verschwunden waren. Glücklicherweise befand sich in ihrer Tasche ein GPS-Tracker, so dass der Weg des Diebesguts nachverfolgt werden konnte, weshalb sich die 23-Jährige an die Polizei wandte. In einem Anwesen in der Straße Alter Rottweg konnte eine Streife des Polizeireviers Hockenheim bei einer Durchsuchungsmaßnahme die Handtasche auffinden und einen 47-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Der mutmaßliche Dieb muss sich nun wegen des Diebstahls verantworten.

