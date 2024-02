Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Einbrüche in Friseursalons

Mannheim/Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In den vergangenen Tagen kam es im Zeitraum zwischen Samstag, 18.30 Uhr, und Montag, 08.30 Uhr zu mehreren Einbrüchen in Friseursalons.

Eine bislang unbekannte Täterschaft hebelte in Weinheim in der Bergstraße die Eingangstür eines Friseursalons mittels eines unbekannten Gegenstands auf und durchwühlte in einem Nebenraum mehrere Schränke. Hierbei wurde eine Geldkassette entwendet und es entstand ein Diebstahlschaden in dreistelliger Höhe.

Auch ein Friseursalon in Weinheim in der Gewerbestraße blieb nicht verschont. Eine bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich gewaltsam über einen Notausgang Zutritt zu den Räumlichkeiten des Friseursalons und durchwühlte diese. Hierbei wurde eine Geldkassette aufgefunden und entwendet. Es entstand ein Diebstahlschaden in vierstelliger Höhe.

In einen Salon in Mannheim in der Friedrich-Ebert-Straße wurde ebenfalls eingebrochen. Hier wurde die Eingangstür mit einem bislang unbekannten Gegenstand gewaltsam geöffnet und die Räumlichkeiten durchwühlt. Das aufgefundene Bargeld in einer Geldkassette sowie das Trinkgeld wurden entwendet. Es entstand ein Diebstahlschaden in Höhe eines dreistelligen Betrages.

Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Mannheim übernommen. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder der bislang unbekannten Täterschaft haben, werden gebeten sich bei dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden, unter: 0621-174 4444.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell