POL-PDLU: (Frankenthal und Umgebung) - Weitere witterungsbedingte Unfälle

Frankenthal (ots)

Am heutigen Donnerstag, den 18.01.2024, kam es wie am Vortag im Verlauf des Vormittags im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Frankenthal zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr durch Schneefall und Glätte sowie zu bislang fünf witterungsbedingten Verkehrsunfällen. Glücklicherweise kam es hierdurch nach bisherigen Kenntnissen (Stand 14:45 Uhr) nicht zu Verletzten. Der größte Sachschaden entstand hierbei in Frankenthal an der Kreuzung der Straßen Nordring und Westring bei einem Auffahrunfall mit etwa 15.000 Euro und drei beteiligten Fahrzeugen. Kurzzeitig mussten während der Unfallaufnahme entlang der B9 auf Höhe von Bobenheim-Roxheim vereinzelt Fahrstreifen gesperrt werden. Hier kam ein LKW aufgrund der winterglatten Fahrbahn von dieser ab und touchierte ein Verkehrszeichen. Insgesamt bewegen sich die Gesamtschäden im niedrigen bis mittleren fünfstelligen Bereich.

