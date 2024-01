POL-PDLU: (Frankenthal) - Witterungsbedingte Verkehrsunfälle

Mutterstadt (ots) - Eine unbekannte Täterschaft verschaffte sich in der Nacht von Montag auf Dienstag gewaltsam Zutritt in eine Postfiliale in der Oggersheimer Straße. Aus dem Innern der Filiale wurden Tabakwaren im Wert von circa 4.000 Euro entwendet. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Ludwigshafen Polizeiinspektion ...

