Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall verursacht und im Anschluss abgehauen

Speyer (ots)

Vorgestern, am Montag zwischen 16:45 Uhr und 20:00 Uhr war der PKW der Geschädigten 67-jährigen Speyrerin im Theodor-Storm-Weg, Höhe Hausnummer 2 ordnungsgemäß geparkt. Als die Nutzerin des PKW zurück an ihr Fahrzeug kam, musste diese einen frischen Schaden vorne rechts an Ihrem PKW feststellen. Der Sachschaden wird auf ca. 2000 EUR geschätzt. Ein derzeit noch unbekannter Verkehrsteilnehmer hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Ein aufmerksamer Nachbar konnte im beschriebenen Tatzeitraum einen unbekannten LKW beobachten, der dort mehrfach rangierte und der Fahrzeugführer sich den beschädigten PKW danach genau angeschaut hätte. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Wer hat im Bereich Theodor-Storm-Weg im Tatzeitraum einen LKW beim Rangieren gesehen und kann Hinweise zum LKW oder dem Fahrer oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell