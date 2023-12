POL-RE: Recklinghausen: Gegen Leitplanke gefahren - BMW-Fahrer gesucht

Recklinghausen (ots) - Bottrop: Am Schlangenholt wurde zwischen Samstagnachmittag und Samstagabend in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten dann mehrere Räume. Gestohlen wurden Schmuck und Uhren. Gladbeck: Auf der Kirchstraße sind mehrere Jugendliche in eine Jugendeinrichtung eingebrochen. Zwischen ...

