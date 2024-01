POL-PDLU: Verkehrskontrollen

Speyer (ots) - Am gestrigen Montag, gegen 16 Uhr betrat ein 20-jähriger Mann mit einem weiteren unbekannten Mann ein Kaufhaus in der Maximilianstraße. Dort nahmen sie insgesamt sechs Flaschen von hochwertigem Parfüm an sich und verließen das Geschäft ohne diese zu bezahlen. Eine Streife traf den 20-Jährigen im Nahbereich an und führte eine Personenkontrolle mit ...

