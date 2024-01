Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Speyer (ots)

Am Dienstag wurden im Zeitraum von 09:45 Uhr bis 13:00 Uhr mehrere Verkehrsteilnehmer in der Hasenpfühlerweide einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei waren acht Fahrzeugführer am Handy und eine weitere Person nicht angeschnallt. Die Fahrer erwartet nun ein Buß- bzw. Verwarngeldverfahren. Lassen Sie Ihr Handy beim Fahren unbenutzt. Nur mit der vollen Aufmerksamkeit für den Straßenverkehr kann man auf plötzlich auftretende Veränderungen, wie ein zwischen den geparkten Fahrzeugen auf die Straße laufendem Kind unverzüglich reagieren und so womöglich schlimmeres verhindern. Außerdem wurden im Zeitraum von Dienstag auf Mittwoch, 23:30 bis 00:45 Uhr 25 Fahrzeuge in der Landauer Straße kontrolliert. Hierbei war bei zwei PKW die notwendige Beleuchtung teilweise nicht funktionsfähig. Zwei weitere Fahrzeugführer konnten Führerschein bzw. Fahrzeugschein nicht vor Ort vorzeigen. Diese Verkehrsteilnehmer wurden gebührenpflichtig verwarnt.

