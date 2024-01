Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl aus PKW

Speyer (ots)

Gegen kurz vor 02:00 Uhr in der Nacht von Montag auf Dienstag meldete ein 30-jähriger aufmerksamer Zeuge, dass ein Mann im Bereich der Lange Gewann versucht an Autotüren von dort geparkten PKW zu rütteln und unverschlossene PKW zu öffnen. Die Beamten konnten den verdächtigen 30-jährigen Mann daraufhin in der Nähe kontrollieren und fanden bei diesem einige Gegenstände, welche aus Fahrzeugen gestohlen sein könnten. Die Gegenstände wurden von der Polizei sichergestellt. Hatten Sie Ihren PKW im Bereich Lange Gewann unverschlossen abgestellt und Ihnen fehlen einige Gegenstände daraus? Ist Ihnen an Ihrem PKW etwas aufgefallen? Dann melden Sie sich bitte umgehend bei der Polizei Speyer. Wer hat im Bereich Lange Gewann in der Nacht von Montag auf Dienstag verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell