Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in eine Halle - Veranstaltungsequipment entwendet

Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag, 23 Uhr, und Samstag, 9.30 Uhr, brach eine bislang unbekannte Täterschaft auf unbekannte Art und Weise in eine Halle in der Kornstraße ein. Da hier am Abend eine Veranstaltung stattgefunden hatte, befand sich eine große Menge an technischem Equipment in der Halle, welches die bislang unbekannten Täter entwendeten. Es entstand ein Diebstahlschaden in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrags. Zeugen, die Hinweise auf die Täterschaft oder die Tat geben können, werden gebeten sich beim Polizeiposten Neulußheim zu melden, unter: 06205-31129.

