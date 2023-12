Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Unbekannte beschädigen einen Opel Astra-Zeugen gesucht (24./25.12.2023)

Rottweil (ots)

Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Sonntag, 23.00 Uhr, und Montag, 13.15 Uhr, eine Sachbeschädigung an einem in der Grundstraße auf Höhe des Gebäudes Nummer 39 geparkten Opel Astra begangen. Die Täter besprühten den Wagen mit orangefarbenen Graffitispray und richteten einen Schaden damit an. Hinweise auf die Täter erbittet die Polizei in Rottweil unter der Telefonnummer 0741 477-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell