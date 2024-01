Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel - Fund von diversen gestohlenen Fahrrädern - Polizei sucht weitere Geschädigte

Bad Segeberg (ots)

Bereits am Sonntag vor zwei Wochen (24.12.2023) konnte die Polizei an einer Wohnanschrift in der Straße "Galgenberg" diverse Fahrräder und Fahrradteile auffinden, die nach den ersten Erkenntnissen im Zusammenhang mit vermutlichen Diebstahlsdelikten stehen.

Nach dem Hinweis eines Anwohners fanden Einsatzkräfte der Polizei in Wedel gegen 14:00 Uhr im Rahmen einer Durchsuchung in einer privaten Wohnung sowie im dazugehörigen Kellerabteil mehr als 30 Fahrräder sowie Fahrradrahmen von diversen namhaften Herstellern auf. Die Dursuchung erfolgte nach vorheriger Anordnung der Staatsanwaltschaft in Itzehoe.

Einige von den aufgefundenen Gegenständen konnten über Individualnummern bereits vorangegangenen Diebstahlsdelikten aus den Bereichen Wedel und der Hansestadt Hamburg zugeordnet werden. Weitere Zuordnungen der Eigentumsverhältnisse stehen noch aus.

Die Einsatzkräfte stellten das aufgefundene mutmaßliche Diebesgut sicher.

Für die gegenwärtigen Ermittlungen ist es wichtig, dass sich weitere Geschädigte von Fahrraddiebstählen bei der Polizei melden, um die aufgefundenen Fahrräder zuordnen zu können. Hinweise werden unter der Rufnummer 04103-5018-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell