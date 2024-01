Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel - Einbruch in ein Einfamilienhaus. Tatzeit kann durch Videoaufnahmen eingegrenzt werden - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Freitag (05.01.2024) ist bei dem Polizeirevier Wedel ein Wohnungseinbruchdiebstahl zur Anzeige gebracht worden. Nachdem der Eigentümer die Videoüberwachung des Hauses überprüfte, stellte er eine offenstehende Tür fest. Die weitere Einsichtnahme des Bildmaterials ergab dann, dass unbekannte Täter am Mittwoch (03.01.2024) zwischen 02.30 Uhr und 03.30 Uhr gewaltsam in das Einfamilienhaus in der Rudolf-Breitscheid-Straße eingedrungen waren. Der oder die Täter durchsuchten offensichtlich alle Räumlichkeiten. Ob oder gegebenenfalls was entwendet wurde ist zum gegenwertigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen zu dieser Tat aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die im Tatzeitraum im Bereich zwischen Am Lohhof und Kronskamp aufgefallen sind, werden unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

