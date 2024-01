Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Schenefeld - Unbekannte Täter brechen in Reihenhaus ein - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Freitag (05.01.2024) ist es in der Kastanienallee zu einem Wohnungseinbruch gekommen. Die Bewohner verließen das Haus gegen 17.00 Uhr und kehrten um 21.50 Uhr zurück. In diesem Zeitraum drangen unbekannte Täter gewaltsam in das Haus ein und durchsuchten augenscheinlich alle Räumlichkeiten. Bei Anzeigenaufnahme hatten die Bewohner noch nicht feststellen können, dass etwas entwendet wurde.

Die Kriminalpolizei Pinneberg bittet um Hinweise aus der Bevölkerung zu verdächtigen Feststellungen zu Personen oder Fahrzeugen im Bereich des Tatortes im Bereich Nähe Birkenallee. Diesbezügliche Mitteilungen können unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de gemacht werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell