Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Lkr. Tuttlingen) Kontrolle über ein Auto verloren - 10.000 Euro Schaden

Trossingen, L 433, Lkr. Tuttlingen (ots)

Über 10.000 Euro Sachschaden an Verkehrseinrichtungen und an einem Auto der Marke Hyundai sind die Folgen eines Unfalls, der sich am frühen Montagmorgen auf der Straße "In Steppach" (L 433) im Bereich der Abzweigung der Andreas-Koch-Straße ereignet hat. Gegen 02.20 Uhr fuhr ein 27-Jähriger mit einem Hyundai auf der Straße "In Steppach" stadteinwärts. Kurz vor der Abzweigung der Andreas-Koch-Straße verlor der junge Mann die Kontrolle über den Wagen, überfuhr eine Verkehrsinsel sowie ein Verkehrszeichen und prallte schließlich mit dem Hyundai gegen den Mast einer Lichtzeichenanlage und gegen ein vorhandenes Geländer. Der Fahrer blieb unverletzt. Bei der Unfallaufnahme gab der 27-Jährige an, dass er einem querenden Reh ausgewichen sei. Das nicht mehr fahrbereite Auto musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell