POL-KN: (Trossingen, Lkr. Tuttlingen) Reifen an einem abgestellten Wohnmobil beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Trossingen, L 433, Lkr. Tuttlingen (ots) - Über 10.000 Euro Sachschaden an Verkehrseinrichtungen und an einem Auto der Marke Hyundai sind die Folgen eines Unfalls, der sich am frühen Montagmorgen auf der Straße "In Steppach" (L 433) im Bereich der Abzweigung der Andreas-Koch-Straße ereignet hat. Gegen 02.20 Uhr ...

mehr