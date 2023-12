Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle

Offenburg/Kehl (ots)

Die Beamten der Bundespolizei haben gestern zwei gesuchte Straftäter verhaftet. Bei der Kontrolle eines 32-jährigen Mannes, in einem ICE auf der Fahrt von Mannheim nach Zürich, stellten die Beamten einen offenen Haftbefehl fest. Der Mann wurde wegen Diebstahls gesucht. Ein Bekannter konnte die geforderte Geldstrafe in Höhe von 456,00 Euro bezahlen und damit einen Gefängnisaufenthalt abwenden. Eine weitere Festnahme erfolgte am Grenzübergang Kehl Europabrücke. Hier wurde bei einem 27-jährigen französischen Staatsangehörigen ein offener Haftbefehl festgestellt. Er wurde wegen Trunkenheit im Verkehr gesucht. Auch hier konnte ein Freund des Mannes die fällige Geldstrafe in Höhe von 2938,80 Euro bezahlen.

