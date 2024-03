Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Betrunkener Autofahrer mit über 4 Promille unterwegs - Polizei sucht Zeugen und Geschädigte (17.032.2024)

Konstanz (ots)

Ein betrunkener Autofahrer ist am Sonntagvormittag auf der Radolfzeller Straße unterwegs gewesen und hat dabei mehrere Passanten gefährdet. Gegen 11 Uhr fuhr der 35-Jährige mit einem Dacia Sandero auf der Radolfzeller Straße in ortsauswärtige Richtung. Vermutlich aufgrund seiner straken Alkoholisierung geriet er mit seinem Wagen mehrfach auf die Gegenfahrbahn und einmal auf den Gehweg, wo er beinahe zwei dort laufende Passanten erfasste. Zudem beschädigte er sich dabei einen Reifen des Dacias. Unbeeindruckt des nur noch auf der blanken Felge fahrenden Autos setzte der Mann seine Fahrt jedoch fort. Auf einem Parkplatz im "Lindenbühl" stellte die Polizei den 35-Jährigen kurz drauf fest als er versuchte, den beschädigten Reifen zu wechseln. Ein Alkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von über 4 Promille, woraufhin er die Polizisten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten musste. Seinen Führerschein behielten die Beamten ebenfalls ein.

Die Polizei bittet nun Zeugen, denen der betrunkene Autofahrer aufgefallen ist und insbesondere die Fußgänger, die auf dem Gehweg beinahe von dem Dacia erfasst worden wären, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

