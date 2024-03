POL-VIE: Willich: Die Polizei bittet um Unterstützung bei der Suche nach einer 14-Jährigen

Viersen-Dülken (ots) - Einer aufmerksamen Mitarbeiterin ist es zu verdanken, dass Vorbereitungen für einen Einbruch in einen Supermarkt am Bruchweg in Dülken nicht zum Erfolg führten. Die Frau bemerkte am Montagabend gegen 21.40 Uhr Parallelen zum Abend des 27. Dezember letzten Jahres. In der Nacht zum 28. Dezember waren dann Einbrecher über das Dach in das ...

mehr