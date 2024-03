Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Einbruch in Supermarkt vereitelt - Täter wollten über das Dach kommen

Viersen-Dülken (ots)

Einer aufmerksamen Mitarbeiterin ist es zu verdanken, dass Vorbereitungen für einen Einbruch in einen Supermarkt am Bruchweg in Dülken nicht zum Erfolg führten.

Die Frau bemerkte am Montagabend gegen 21.40 Uhr Parallelen zum Abend des 27. Dezember letzten Jahres. In der Nacht zum 28. Dezember waren dann Einbrecher über das Dach in das Gebäude eingedrungen (wir berichteten in unserer Meldung 1219 aus 2023). Sie hatten die Außenhaut der Dachkonstruktion geöffnet und sich so Zutritt zu einem Kiosk verschafft. Hier hatten sie Bargeld und Zigaretten gestohlen. Die Mitarbeiterin rief am Montagabend die Polizei. Die eingesetzten Beamten fanden auf dem Dach erneut eine Öffnung in der Außenhaut, durch die man in den Kiosk hätte gelangen können.

Die Ermittlungen laufen. Zu klären, ob zwischen der Tat aus der Nacht zum 28. Dezember und der Vorbereitung in der Nacht zum Dienstag ein Zusammenhang besteht, ist Teil dieser Ermittlungen.

Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen: Haben Sie in den letzten Tagen rund um das Gelände des Supermarkts am Bruchweg verdächtige Beobachtungen gemacht? Haben Sie Menschen auf dem Dach des Gebäudes beobachtet? Oder hat es in den vergangenen Nächten verdächtige Fahrzeugbewegungen dort gegeben? Hinweise bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (253)

