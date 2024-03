Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Zeugen halten Ladendieb fest - Kripo ermittelt

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Am gestrigen Montag gegen 20.20 kam es zu einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt auf der Ringstraße in St. Tönis. Eine Mitarbeiterin hatte beobachtet, wie ein Kunde offenbar mehrere Flaschen Alkoholika in seiner Tasche verstaut hatte. Als der Mann an der Kasse stand und die Flaschen nicht aufs Band legte, sprach sie den Mann an. Dieser flüchtete daraufhin. Die 25-Jährige rannte dem Mann hinterer. Mit Hilfe anderer Zeugen gelang es, den Mann bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte festzuhalten, obwohl dieser sich wehrte und die 25-Jährige dabei verletzte. Bei dem Mann handelt es sich um einen 34-jährigen Krefelder (kenianisch), der schon in der letzten Woche in dem Geschäft Alkoholika gestohlen hatte. Die Kempener Kripo ermittelt nun wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls. /wg (251)

